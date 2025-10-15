Cenk ve İrfan Can neden kadro dışı kaldı! Sadettin Saran merak edilen soruyu yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık dönemi başladıktan sonra ilk kez basının karşısına çıktı. Saran'ın futbol takımının son durumu, yönetimi devralmaları ve son alınan kadro dışı kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

"KOL KIRILI YEN İÇİNDE KALIR"

Geçtiğimiz günlerde şok bir şekilde kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin neden kadro dışı kaldığı sorusuna yanıt veren Saran, "Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık" dedi.

Saran'ın konuşmasından satır başları;

"BENİM DÖNEMİMDE YASAĞI UYGULAMAYACAĞIZ"

Sadettin Saran: "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek."

"HERKES NEŞTER BEKLEDİ"

Sadettin Saran: "Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."

"MOURINHO DÖNEMİ ETKİLERİ SÜRÜYOR"

Sadettin Saran: "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Geldiğimizden beri 39.8 Milyon euro ödedik."

"BUNLARLA UĞRAŞACAĞIM!"

Sadettin Saran: " Fenerbahçe'nin hainleri, ' Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

"ZAGREB'DE FARK YEMEZSEK İYİ DEDİM"

Sadettin Saran: "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı?

"BABAMIN OĞLU DEĞİL"

Sadettin Saran: Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."

"JHON DURAN GERÇEKTEN SAKAT"

Sadettin Saran: "Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz."

"FENERBAHÇE VE ATATÜRK DIŞINDA ORTAK NOKTAMIZ YOK"

Sadettin Saran: "Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Sadettin Saran: "1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli."

"SEÇİMDE EKSTRA HARCANMIŞ PARALAR VAR"

Sadettin Saran: "Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz."

KEREM AKTÜRKOĞLU KONUSU

Sadettin Saran: "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."

"TEDESCO İLE DEVAM EDECEĞİZ DEMİYORUZ!"

Sadettin Saran: "Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız"

"SARAS İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORUZ"

Sadettin Saran: "Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum, sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Sözleşme uzatmak da istiyoruz."

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN

"KAVGA ETMEK OLSUN DİYE KAVGA ETMEM!"

Sadettin Saran: "Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız."

"MURAT ÜLKER'İN BANA SÖZÜ VAR"

Sadettin Saran: "Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız."

"FARK YARATACAĞIMIZ İÇİN ADAY OLDUM"

Sadettin Saran: "Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum."

"KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI İLE KONUŞACAĞIZ"

Sadettin Saran: "Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN..."

Sadettin Saran: "Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz.."

"DEVİN ÖZEK ÇOK HASSAS BİRİSİ"

Sadettin Saran: "Alper Yemenciler'in yerine gelecek arkadaş zaten orada, Nihat.. Devin Özek'e de oyuncular güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz."

"POPÜLİZM İÇİN EĞİLİP, BÜKÜLMEM"

Sadettin Saran: "Bu takıma, bu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem, çok farklı olacağını düşünmüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve oyuncuların da psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen sözler de seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum, doğru olan için uğraşıyorum. En büyük güç, haklı olmaktır. Popülizm için eğilip, bükülmem"

"MERT HAKAN YANDAŞ İLE KONUŞTUM"

Sadettin Saran: "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

"İRFAN'IN YERİNE ÇAĞLAR'I KAPTAN YAPTIK"

Sadettin Saran: "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık."

"ŞAMPİYON YAPMAZSAK, KALMAYACAĞIZ"

Sadettin Saran: "1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Sadettin Saran: "Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

MOURINHO VE PORTEKİZ KAMPI

Sadettin Saran: "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..."

"GEREKEN NEYSE YAPTIK VE MESAJ VERDİK"

Sadettin Saran: "Kadro dışı haberlerinin %37'si doğru! Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için..."

HİSSE SATIŞLARI

Sadettin Saran: "Hisse satışları ile ilgili Divan Kurulu'nda gerekli açıklamaları yapacağız. 100 günlük plan ve programımız var, çoğu içe dönük... İlk önceliğimiz şampiyonluk, diğer öncelikleri sonra açıklarız. Şu an Kadıköy ruhu, birlik ve beraberliğe odaklandık. 100 günlük projelerimiz var, açıklayacağız."

"İRFAN CAN VE CENK GİDECEK Mİ?"

Devre arasında takımdan gönderilecekler mi?

Sadettin Saran: "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."