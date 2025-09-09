Haberler

Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı

Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder'in transfer sürecinin perde arkasındaki detayları ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz için söylediği "yeniden ayağa kaldırırım" sözü, transferde belirleyici etken oldu.

Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atarak Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Cengiz Ünder'in transferinin perde arkasındaki detaylar belli oluyor.

CENGİZ O SÖZE İKNA OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Cengiz Ünder, başarılı hocanın isteğine kayıtsız kalamadı. Daha önce Beşiktaş'a transferi gündemde olan ancak tepkilerden çekinen Cengiz'in, bu kez Sergen Yalçın'ın onun için söylediği 'Ben Cengiz'i 1 ayda yeniden ayağa kaldırırım" sözünden etkilendiği ve milli oyuncu için belirleyici etken olduğu öğrenildi.

Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı

YENİDEN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR

Cengiz Ünder'in Sergen Yalçın döneminde yeniden formda bir hale gelmek istediği ve milli takımla Dünya Kupası'na gitmek istediği belirtildi.

OPSİYONU 8 MİLYON EURO

Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, isteğe bağlı satın alma opsiyonunu kullanmak isterse Cengiz için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'in Katar'daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti

İsrail'in sürpriz saldırısında can kayıpları var
Fransa'da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı

Avrupa'nın dev ülkesinde hükümet krizi! Yeni başbakan belli oldu
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

CHP'ye İstanbul'da şok! Tutuklu başkanın yerine gelen isim istifa etti
Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın 'Kudüs' hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş

Hamas'ın o hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın adaylığı geçerli mi? Fenerbahçe'de karar çıktı

Sadettin Saran'ın başkan adaylığı geçerli mi? Karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.