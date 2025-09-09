Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atarak Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Cengiz Ünder'in transferinin perde arkasındaki detaylar belli oluyor.

CENGİZ O SÖZE İKNA OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Cengiz Ünder, başarılı hocanın isteğine kayıtsız kalamadı. Daha önce Beşiktaş'a transferi gündemde olan ancak tepkilerden çekinen Cengiz'in, bu kez Sergen Yalçın'ın onun için söylediği 'Ben Cengiz'i 1 ayda yeniden ayağa kaldırırım" sözünden etkilendiği ve milli oyuncu için belirleyici etken olduğu öğrenildi.

YENİDEN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR

Cengiz Ünder'in Sergen Yalçın döneminde yeniden formda bir hale gelmek istediği ve milli takımla Dünya Kupası'na gitmek istediği belirtildi.

OPSİYONU 8 MİLYON EURO

Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, isteğe bağlı satın alma opsiyonunu kullanmak isterse Cengiz için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyecek.