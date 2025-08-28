Celil Yüksel: 'Şanssız bir maç geçirdik'

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Panathinaikos'a karşı iyi mücadele ettiklerini ancak, şansın yanlarında olmadığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde kendi sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalıp, turu geçemeyen Samsunspor'da Celil Yüksel karşılaşmayı değerlendirdi. Yüksel, iyi oynamalarına rağmen turu geçemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Şanssız bir maç geçirdiklerini ifade eden Yüksel, "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederiz. Bizi destekleyen ağabeylerimize, kardeşlerimize teşekkür ederiz. Bugün bizi de çok mutlu ettiler, geldiler. İnanılmaz bir taraftar vardı. Çok özlemişiz. Bütün arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım da çok etkilendi. Maça gelecek olursak da gurur duyuyoruz. Samsunspor'u, bu şehri, bu arenalara taşıdık. Burada olmak bizim için çok büyük bir onur ve gurur. Geldik burada, Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bence bütün takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık. İlk maçta da çok şanssız mağlup olduk, çok iyi mücadele etmiştik. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa, bütün kalbimiz, yüreğimizle sahaya koyduk. Tabii ki şans bizden yana olmadı. Bunun için üzgünüz. Ama bir yandan da dediğim gibi bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah Konferans Ligi'nde ülkemizi daha iyi temsil ederiz" dedi. - SAMSUN