Çek Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası kadrosunda en tecrübeli isim Soucek

2006'dan beri Dünya Kupası'na ilk kez katılan Çek Cumhuriyet kadrosunda West Ham'in orta saha oyuncusu Tomas Soucek de var.

Otuz bir yaşındaki Soucek, 89 maçla baş antrenör Miroslav Koubek tarafından takıma seçilen en deneyimli oyuncu.

Kadroda Vladimir Coufal (Hoffenheim) ve defans oyuncusu Ladislav Krejci (Wolves) de yer alıyor.

On yedi yaşındaki Sparta Prag orta saha oyuncusu Hugo Sochurek kadronun en genç ismi.

Takımda Çek liginin şampiyonu Slavia Prag'dan toplam 10 oyuncu yer alacak.

Çekler A Grubu'nda ilk maçını Güney Kore'ye karşı 12 Haziran'da Guadalajara'da oynayacak.

18 Haziran'da Atlanta'da Güney Afrika ile karşılaşacaklar. Bir hafta sonra Mexico City'de Meksika ile karşı karşıya gelecekler.

Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha oyuncuları: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Aleksandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Vikinsky) Torya Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .