Cedili Cavaliers, Alperenli Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets'ı 108-91 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve NBA play-off'larını garantiledi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Rockets'ı 17 sayı farkla yendi.

Ev sahibi ekipte Jarrett Allen 24, Donovan Mitchell ise 22 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers formasıyla maçta 16 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Houston Rockets'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 33 dakika oyunda kalarak 14 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blok kaydetti.

Konuk ekipte Jalen Green, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Grizzlies'ten üst üste 6. galibiyet

Memphis Grizzlies, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 123-119 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve NBA'in en uzun aktif galibiyet serisinin sahibi oldu.

Grizzlies'te Ja Morant 27, Desmond Bane ise 25 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Mikal Bridges'in 44 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Brooklyn Nets, Mikal Bridges'in 44 sayısına rağmen deplasmanda Orlando Magic'e 119-106 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Magic'te Cole Anthony 21, Franz Wagner 19, Wendell Carter ise 18 sayı attı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-123

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 137-93

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 108-91

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 119-106

Toronto Raptors-Washington Wizards: 114-104

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 112-118

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 96-99

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 108-118

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 110-104