Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

MMA tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen ve geçtiğimiz aylarda emekliye ayrıldığını açıklayan ABD'li Jon Jones'un Çeçenistan'dan gelen yeni görüntüleri gündem oldu. Çeçenistan'a giden Jones'un, ziyaret sırasında RPG ile atış yaptığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

JONES'A ÇEÇENİSTAN'DA RPG İLE ATIŞ YAPTIRDILAR

Eski UFC ağır sıklet şampiyonu Jon Jones, Çeçenistan ziyaretinde ağır silahların kullanıldığı bir etkinliğe katıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jones'un, omzunda roketatar (RPG) ile hedefe atış yaptığı anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede yüz binlerce etkileşim alarak hem MMA dünyasında hem de genel spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

KADİROV'UN DAVETLİSİ OLARAK GİTTİ

Jones'un, Çeçenistan'a Ramzan Kadirov'un davetlisi olarak gittiği, burada hem çeşitli etkinliklere katıldığı hem de ağır silahlarla atış poligonlarını ziyaret ettiği belirtiliyor. Jones'un ziyareti kapsamında sadece RPG değil, farklı silahlarla da atış yaptığı, kendisinin de bu anları "harika bir ev sahipliği" notuyla paylaştığı aktarıldı.

KHAMZAT CHIMAEV İLE AYNI KAREDE

Çeçenistan seyahatinde Jones'a, UFC orta sıklet şampiyonu Khamzat Chimaev'in de eşlik ettiği görüldü. İkilinin, bir etkinlik alanında şakalaşarak güreştikleri ve bu anların da video olarak yayına girdiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Chimaev'in, Jones'u yere indirmeyi başardığı anlar tartışma yaratırken, Jones'un bu pozisyonun "gerçek" olduğunu kabul ettiği ve Chimaev'i disiplinli ve formda olduğunu söyleyerek övdüğü kaydedildi.