ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, zirve yarışı vermek istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genel koordinatörü Ender Ünlü, iyi bir kadro kurduklarını ve şampiyonluk yarışı içinde yer alacaklarına inandıklarını söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ünlü'nün FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları kura çekimi değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'yi ve Mersin'i Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Ünlü, "Takımımız yarıştığı her kulvarda iddialı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Geçen yıl FIBA Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final oynamış, başarıya duyduğumuz inancımızı ortaya koymuştuk. Bu sezon da finallerin takımı olmak için mücadele edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz transferlerle iyi basketbol oynayıp, şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon B Grubu'nda yer alacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk maçını 26 Ekim'de İspanya deplasmanında Perfumerias Avenida ile oynayacak.

Turuncu-lacivertliler, 2 Kasım'daki ikinci hafta karşılaşmasında ise Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.