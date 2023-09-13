Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, yeni sezona iddialı hazırlandıklarını ve bu yıl finaller oynayıp kupaları kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Transfer döneminin verimli geçtiğini belirten Ünlü, takımın başarısı için güçlü bir kadro oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, Mersin'in Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapmak istediğini ve tüm şehir halkının bunu çok istediğini vurguladı.

SPOR ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız

'İstediğimiz birçok oyuncuyu transfer ettik'

'6 yıl gibi bir sürede birçok büyük takımın ulaşamadığı yerlere ulaştık'

'Dörtlü final organizasyonunu Mersin halkı çok istiyor'

Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, 'Güzel bir takım oluşturduk. İnanıyorum ki bu yıl da finaller oynayıp, bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız' dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroLeague Kadınlar'da geçtiğimiz sezonu final oynayarak tamamlayan ÇBK Mersin yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Sezonun ilk maçında geçtiğimiz sezon hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de finalde kaybettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak olan Mersin ekibinde Genel Koordinatör Ender Ünlü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon kaybettikleri finalleri bu sezon kazanmak istediklerini aktaran Ünlü, 'Bu yıl da 3 kulvarda şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. Geçen yıl da fikstür çekiminde 'Fenerbahçe'yi çekeceğim' demiştim ve onları çekmiştim ilk hafta. Bu yıl da Fenerbahçe ile başlıyoruz. Güzel bir takım oluşturduk. İnanıyorum ki bu yıl da finaller oynayıp, bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız? diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ BİRÇOK OYUNCUYU TRANSFER ETTİK'

Transfer döneminin kendileri adına çok verimli geçtiğini aktaran Ünlü, 'Koçumuz geçen yıldan beri bizimle birlikte çalışıyordu. Bu yıl, onun tarzına yönelik oyuncuların listesiyle girdik transfer dönemine. İstediğimiz birçok oyuncuyu da transfer ettik. 1 Ağustos itibariyle antrenmanlara başlamıştık. WNBA oynayan iki oyuncumuz hariç çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'6 YIL GİBİ BİR SÜREDE BİRÇOK BÜYÜK TAKIMIN ULAŞAMADIĞI YERLERE ULAŞTIK'

Çok yeni bir kulüp olmalarına rağmen her sene üzerine koyarak ilerlediklerini aktaran Ender Ünlü, 'Biz her sene üzerine koyarak büyüyen bir takımız. 6 yıl gibi bir sürede birçok büyük takımın ulaşamadığı yerlere ulaştık. Başta başkanımız olmak üzere çok değerli bir ekibe sahibiz. Bu tecrübeli ekip sayesinde de planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu yıl tabii ki hedefimiz tekrardan final oynamak ve bu kupayı kazanmak' şeklinde konuştu.

'DÖRTLÜ FİNAL ORGANİZASYONUNU MERSİN HALKI ÇOK İSTİYOR'

EuroLeague Kadınlar'da geçtiğimiz sezon olduğu bu gibi bu sene de Dörtlü Final'e (Final Four) kalmaları halinde ev sahipliği için başvuru yapacaklarını belirten Ünlü, 'Biz her zaman istiyoruz. Mersin şehrinin bunu en iyi şekilde yapacağına eminiz. Tüm Mersin halkı bunu çok istiyoruz. Kendi seyircimiz önünde Dörtlü Final oynayıp o kupayı kazanmak, tüm Türkiye'ye bunu göstermek istiyoruz. Şehrimiz adına çok önemli bir durum bu' diyerek sözlerini noktaladı.