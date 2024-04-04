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ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükselen ÇBK Mersin, son iki sezondur kupayı kaybettiği rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding karşısında ilk şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Play-off yarı final serisinde Beşiktaş BOA'yı eleyen ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i saf dışı bırakan Fenerbahçe Alagöz Holding, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ligde normal sezonu lider olarak tamamladığı için ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe ile Mersin ekibi arasındaki ilk iki karşılaşma, 5 ve 7 Nisan'da İstanbul'daki Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Son 2 sezonda finalde şampiyonluğu kaybettiği sarı-lacivertli rakibi karşısında bu kez kupayı kazanmak isteyen ÇBK Mersin, bunu başarıp aynı zamanda kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Çevirgen: "Oyuncularıma güveniyorum, hepsi çok motiveler"

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off final serisinde son 3 yıldır Fenerbahçe'nin rakibi olduklarını söyledi.

Son iki sezonda şampiyonlukların kıyısından döndüklerini dile getiren Çevirgen, bu yıl kupayı müzelerine götürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Çevirgen, final serisinde ilk iki müsabakanın İstanbul'da oynanacağına işaret ederek, "Seride ev sahibi Fenerbahçe. Orada büyük bir avantajı var. Öncelikli hedefimiz, İstanbul'da en az bir maçı kazanıp, ev sahibi avantajını geri almak istiyoruz. Daha sonra Mersin'de seyircimizin desteğiyle kupayı alabileceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Çok kısa sürede iyi işlere imza atan bir kulüp olduklarına dikkati çeken Çevirgen, şunları kaydetti:

"Bizim zaten hep bir seviyemiz var. Bu sefer Fenerbahçe'ye yakın olduğumuzu, eşit güçlerde olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum, hepsi çok motiveler. Olması gerektiği gibi sakatlıksız ve çok hazır durumdayız. Daha önceki senelerde finallerde çok sakatlıklarla karşılaştık. Çok şansız final serileri oynadık. Bu sefer tam kadro ve çok hazır hissediyoruz."

Genel koordinatör Ünlü: "İpi göğüsleyen tarafın biz olacağını düşünüyorum"

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü de takımda gözlerin deplasmanda oynayacakları iki karşılaşmaya çevrildiğini ifade etti.

Bu yıl şampiyonluk kupasını kazanmak istediklerini dile getiren Ünlü, şöyle konuştu:

"Bunu yapabilecek güçteyiz. Herkesin iddialı olduğu kadar biz de iddialıyız. Takımımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza çok güveniyoruz. Her şeyimiz hazır. İpi göğüsleyen tarafın biz olacağını düşünüyorum. Ligde kısa bir süre düşüş yaşadık. Ardından yükselişe başladık. Son dönemde ivmemiz her geçen gün artıyor. Bu, maçlarda da görülüyor. Sezon sonunu böyle yükselişle tamamlayan takımlar, çok daha başarılı oluyorlar. Takımın son transferlerle beraber oluşan havası muhteşem seviyede. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Tüm takım inanmış ve hedefine kitlenmiş durumda."

Kaynak: AA / Spor

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