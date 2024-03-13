ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajıyla şampiyonluk hedefliyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin, sahasında düzenlenecek organizasyonda kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Müsabakaların Mersin'de oynanması için Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) yaptığı başvuru dün olumlu sonuçlanan ÇBK Mersin, ikinci kez katılacağı Dörtlü Final'de bu kez ev sahibi olmanın da heyecanını yaşayacak.

Mersin'de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda kullanılan Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takım mücadele edecek.

Dörtlü Final'in 12 Nisan'daki yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

"Mersin'de çok güzel bir organizasyon yapacağız"

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de 2 başvuru yaptıklarını anımsatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Sezon içerisindeki maç organizasyonları ve FIBA'ya yaptığımız sunumla bunu hak ettiğimizi gösterdik. Burada en büyük etken, kentimizin imkanları. Tüm kamu kurumları ile başta Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve belediye başkanlarımızın verdiği destek sayesinde FIBA'ya çok sağlam sunumla gittik. En güçlü aday bizdik ve ev sahipliği bize verildi. Mersin'de çok güzel bir organizasyon yapacağız."

"Salonumuz FIBA standartlarına uygun"

Ünlü, müsabakaların oynanacağı Servet Tazegül Spor Salonu'nda hazırlıkların kısa süre sonra başlayacağını belirterek, "17. Akdeniz Oyunları için yapılan salonumuz FIBA standartlarına uygun. Herhangi bir eksiğimiz yok. Ufak düzenlemelerimizi de o tarihe kadar yapacağız." diye konuştu.

Basketbol camiasının gözünün Mersin'de olacağını dile getiren Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Ev sahibi avantajını kullanmak istiyoruz. Taraftarların desteği ve tribündeki yerlerini almaları çok önemli. Takımımız, seyirciyi gördüğünde çok daha büyük şevkle oynuyor. Dünya standartlarında bir organizasyon olduğu için internet üzerinden de bilet satışları olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. O kupa buraya gelecek ve burada kalacak. Geri göndermeyeceğiz, müzemize koyacağız."

"Seyircimiz önünde kupayı kaldırmak istiyoruz"

Ünlü, 7 yıllık bir kulüp olmalarına rağmen basketbolda büyük işler başardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi yine final oynamak istiyoruz. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Rakibimiz küçümsenecek bir takım değil. Hem Türkiye hem de Avrupa'da ligi domine etmiş bir takım. Önce onları geçip sonra finalde karşımıza gelecek rakibimizi yenerek bu kupayı almamız gerekiyor. Heyecanlı ve istekliyiz, her şeyimiz hazır. Tüm teknik ekip ve oyuncularımız buna hazırlanıyor. Seyircimizin önünde kupayı kaldırmak istiyoruz."