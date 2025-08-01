Çaykur Rizesporlu Mame Mor Faye Esenler Erokspor'a Kiralandı

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Çaykur Rizespor'un 20 yaşındaki Senegalli futbolcusu Mame Mor Faye, Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Kulüp, Faye'ye başarılı bir sezon diledi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mame Mor Faye, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Senegalli futbolcunun, sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." denildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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