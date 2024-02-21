Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine ise takımdan ayrı çalıştı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine'nin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.