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Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0 Mağlup Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, Vanspor Futbol Kulübü'nü konuk ettiği maçta 6-0 gibi farklı bir skorla galip geldi. Maçta Rizespor'un gollerini Jurecka, Emrecan Bulut, ve Dal Varesanovic ile Altin Zeqiri attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Vanspor Futbol Kulübü'nü 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Altın Zeqiri'nin sağ kanattan gerçekleştirdiği ortasında vuruşunu yapan Varesanovic'in şutunda kaleci Cantuğ Temel'den seken topa kafa vuruşunu yapan Jurecka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Giannis Papanikolaou'nun pasında topa bekletmeden vuruşunu yapan Emrecan Bulut'un şutunda top filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Dal Varesanovic'in sağ çaprazdan gerçekleştirildiği şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Altin Zeqiri'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

43. dakikada Eray'ın savunmadan aldığı topla verdiği pasında vuruşunu gerçekleştiren Dal Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

45+2. dakikada Altın Zeqiri ile paslaşarak ceza sahasına inen Dal Varesanovic'in şutunda şeşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

79. dakikada Onur'un ceza sahası içerisinde Doğanay'a yatarak müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.

80. dakikada penaltıda topun başına geçen Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

85. dakikada Buljubasic'in pasında sol kanatta topla buluşan Altin Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Halil Pehlivan (Habil Özbakır dk.46), Casper Hojer, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Giannis Papanikolaou (Benhur Keser dk.46), Dal Varesanovic (Doğanay Avcı dk. 46), Buljubasic, Altin Zeqiri, Jurecka (Ali Sowe dk.63), Emrecan Bulut (Amir Hadziahmetovic dk.63)

Yedekler: Ivo Grbic, Khusniddin Alikulov, Davit Akintola, Mithat Pala, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vanspor F.K.: Cantuğ Temel (Sedat Ablak dk.90), Onur Özcan, Ensar Çavuşoğlu, Muhammed Çoksu, Kerem Çağatay (Abdulkadir Akyüz dk.90), Muhammet Ali Doğan, Anıl Yıldırım (Ömer Arda Bilici dk.46), Rıdvan Dönmez, Fuat Bavuk, Hasan Bilal, Sergen Yatağan

Yedekler: Murat Beler, Muhammed Rojhat Şakar, Arda Buğday, Boran Yağızer

Teknik Direktör: Murat Yıldırım

Sarı kart: Muhammet Ali Doğan, (Vanspor F.K.)

Goller: Jurecka (dk. 19), Emrecan Bulut (dk. 24), Altin Zeqiri (dk. 34 ve 85) Dal Varesanovic (dk.43 ve 45+2) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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