Çaykur Rizespor'un Yeni Transferi Altin Zeqiri: 'Çok Zor Bir Lig'

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusu Altin Zeqiri, "Şunu söyleyebilirim, çok zor bir lig, çok kaliteli bir lig" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi saat 21.00'da Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un yeni transferi Altin Zeqiri, "Öncelikle hepimizin 30 Ağustos'u kutlu olsun. 9 puan üzerinden 4 puan aldık. Daha fazla puanda alabilirdik. Genç bir takımız. 4 puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de bireysel anlamda elimden geldiği kadar katkı yaptım. Daha çok puan almaya çalışacağız. Vedat Muric'le alakalı şunu söyleyebilirim. Kendisini şahsen tanımıyorum ama çok büyük bir futbolcu. Bununla beraber İlhan Palut hocamızla da alakalı da burada olmaktan çok mutluyum. Onunla ciddi gelişim sağlayacağımı düşünüyorum. Burada 3 haftadır yaptığımız antrenmanlar olsun, oynadığımız maçlar olsun çok büyük keyif alarak çalışıyoruz. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

"Şunu söyleyebilirim, çok zor bir lig"

Oynadığı ligin zor bir lig olduğunu belirten Zeqiri, "Bildiğiniz üzere çok zor bir maç olacak. Zaten bu ligde maçlar çok zor ama biz bu maça da kazanmak için çıkacağız ve umarım 3 puanı alırız. Şunu söyleyebilirim, çok zor bir lig. Çok kaliteli bir lig. Büyük isimlerin bulunduğu bir lig olduğunu söyleyebilirim. İlk 3 maçta ben bunu gördüm. Tempo biraz daha yüksek. Bireysel anlamda da iyi olduğumu düşünüyorum. Ciddi bir gelişim payı var. Daha iyi performans sergilemek istiyorum. Son iki maçta 2 topum direkten döndü ama inşallah bir dahaki maçta içeride olacak. Trabzon maçı öncesi hocamız buradan 3 puan ile ayrılacağımızı söylemişti. Biz de bunu başardık. Biz söylediklerini dikkate alıyoruz. Karagümrük maçına gelecek olursak bu zamana kadar kazanmamış olabiliriz ama o takımı da yenecek potansiyelimiz var. Umarım cuma günü kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Lige ve ülkeye alıştıkça da devamı gelecektir"

Kendini gün geçtikçe geliştireceğini ifade eden Zeqiri, "Gelişeceğimi düşünüyorum. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Yapacağım da zaten. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Lige ve ülkeye alıştıkça da devamı gelecektir. Arnavutça'da Altin isminin karşılığı altın değil. Herhangi bir anlamı da olduğunu zannetmiyorum. Özel bir anlamı yok" dedi. - RİZE