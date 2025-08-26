Çaykur Rizespor'un İbrahim Olawoyin, Galatasaray Maçında Elimizden Gelenin En İyisini Yaparız

ÇAYKUR Rizespor forması giyen Ibrahim Olawoyin, "Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanı, sahada ısınma ve dar alanda kısa pas çalışmasıyla sürdüren yeşil-mavililerin deneyimli oyuncusu İbrahim Olawoyin, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını söyleyen Olawoyin, "Bu maç için çok iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla odaklanma fırsatımız oldu. Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Oraya bir takım olarak gidiyoruz ve sahada da bir takım olarak savaşacağız" diye konuştu.

'BURAYA İLK GELDİĞİM GÜNDEN BERİ AYNI DUYGUYU YAŞIYORUM'

Çaykur Rizespor'un büyük bir aile olduğunu ifade eden Olawoyin, "Buraya ilk geldiğim günden beri aynı duyguyu yaşıyorum. Bana burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir atmosferimiz var. Bu da bizi güçlü kılıyor. Üç sezondur aynı hocamızla devam ediyoruz. Bu, onun bizimle üçüncü sezonu. Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mentalitemizi korumaya çalışıyoruz. Buna bir karışım diyebiliriz aslında. Çünkü zorlandığımız her durumda mutlaka bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.