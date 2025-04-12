Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçına Hazır
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki ekip, sakat oyuncuları Rachid Ghezzal ve Papanikolaou'nun eksikliğinde Trabzon'a gitti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, otobüsle Trabzon'a gitti.
Mavi-yeşilli ekipte, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor