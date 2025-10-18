Haberler

Çaykur Rizespor, Trabzonspor’a 2-1 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Maçta Trabzonspor'un gollerini Agusto ve Onuachu atarken, Rizespor'un golü Rak-Sakyi'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol kanattan Laçi'nin ortasında ceza sahası içinde Jurecka'nın vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

58. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Jurecka'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

64. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Zeqiri'nin kafa vuruşunda top auta gitti

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor: Yahıa Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi (Mihaila dk. 81), Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 62), Emrecan Bulut (Antonio Augusto dk. 67), Jurecka (Ali Sowe dk. 67)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ali Sowe, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 75), Okay Yokuşlu (Bouchouari dk. 62), Folcarelli, Olaigbe (Muçi dk. 75), Oulai (Zubkov dk. 62), Augusto (Rayyan Baniya dk. 85), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkani, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Rak-Sakyi (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Agusto (dk. 2), Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Jurecka (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
