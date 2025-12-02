Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor, Atko Grup Pendikspor'u 6-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Maçta Rizespor'un gollerini Samet Akaydin, Mithat Pala, Mihaila, Olawoyin, Augusto ve Muhammet Taha Şahin kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise Clarke-Harris'ten geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Mithat Pala, Alikulov, Samet Akaydin (Dk. 79 Mocsi), Hojer (Dk. 58 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Laçi, Augusto, Olawoyin (Dk. 58 Buljubasic), Mihaila (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Sowe (Dk. 64 Emrecan Bulut)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Kitsiou), Berkay Sülüngöz (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 61 Wilks), Denic, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Dk. 76 Enis Safin), Ahmet Karademir (Dk.61 Clarke-Harris), Thuram

Goller: Dk. 15 Samet Akaydin, Dk. 25 Mithat Pala, Dk. 32 Mihaila, Dk. 48 Olawoyin, Dk. 50 Augusto, Dk. 83 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor ), Dk. 88 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kart: Dk.40 Augusto (Çaykur Rizespor )

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'u 6-1 yenerek, organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.

15. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Mithat Pala'nın ceza sahasına yaptığı ortada Samet Akaydin, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı, arka direkte Mithat Pala ağlara gönderdi: 2-0.

32. dakikada Rizespor bir gol daha buldu. Samet Akaydin'in pasıyla topla buluşan Mihaila'nın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan filelere gitti: 3-0.

Rizespor, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

48. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Alikulov'un ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in bakışları arasında uzak köşeden ağlarla buluştu: 4-0.

50. dakikada ev sahibi ekip, farkı açmaya devam etti. Mithat Pala'nın pasıyla sağ kanattan süratle ceza sahasına giren Augusto, çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu kalecinin altından filelere gönderdi: 5-0.

83. dakikada Çaykur Rizespor 6. golü kaydetti. Mithat Pala'nın sol iç kulvardan ayak dışıyla arka direğe yaptığı ortaya ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden dokunan Muhammet Taha Şahin, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 6-0.

88. dakikada Pendikspor, maçtaki tek golünü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Thuram'ın rakibinden kurtardıktan sonra kaleye gönderdiği şutta, kaleci Erdem Canpolat topu çeldi. Dönen topu boş pozisyonda önünde bulan Clarke-Harris, meşin yuvarlağı savunmaya rağmen ağlara gönderdi: 6-1.

Karşılaşmadan 6-1 galip ayrılan Çaykur Rizespor, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
