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Çaykur Rizespor, Konyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Çaykur Rizespor, Konyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör İlhan Palut, takımın istediği performansı sergileyemediğini belirtti ve puan durumu açısından bu maçın önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlıların çok zorlanmadan maçı kazandığını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan ve puanlara çok ihtiyaçları olan maçta istediklerini alamadıklarını dile getirdi.

Takımın bu maça istenilen seviyede hazırlanamadığını sahada gördüğünü anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi görmedim. Puan, puanlar almamız lazımdı. Bu noktada bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi teknik direktördür. Konyaspor, kendi standardında bir oyunla çok zorlanmadan maçı kazandı. Bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi. Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız, sahaya çıkıp savaşacağız."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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