Çaykur Rizespor ile Kayserispor Maçını Cihan Aydın Yönetecek

Süper Lig'in 14. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı FIFA Kokartlı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'a yardımcı hakemliklerini Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal yapacak.

Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'a bu maçta Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Davut Dakul Çelik görev üstlenecek. FIFA Kokartlı Hakem Cihan Aydın bu sezon Kayserispor ilk kez maçını yönetecek.

29 Kasım Cumartesi günü Rize'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
