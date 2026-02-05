Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP B tribün 6 bin, maraton tribün bin, kapalı tribün 900, kale arkası tribün 700, misafir tribün ise 910 liradan satışa sunuldu.

Ev sahibi takım biletlerinin Çaykur Rizespor logolu Passolig taraftar kartı ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, Çaykur Rizespor kartının yanında rakip takım veya farklı takım logolu, logosuz Passolig taraftar kartı olanların bilet satın alamayacağı belirtildi.

Açıklamada, misafir takım logolu Passolig taraftar kartına sahip olanların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceği kaydedildi.