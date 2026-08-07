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Zeqiri, Esenler Erokspor'a transfer oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kosova asıllı Finlandiyalı hücum oyuncusu Altin Zeqiri, Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kosova asıllı Finlandiyalı hücum oyuncusu Altin Zeqiri, Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "A Takımı oyuncularımızdan Altin Zeqiri'nin Esenler Erokspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze 3 sezon boyunca verdiği değerli hizmetlerden dolayı Zeqiri'ye teşekkürlerimizi sunar, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Altin Zeqiri, Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 96 maçta 12 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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