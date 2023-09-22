Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Yeni transferlerle uzun yıllar iskelet kadro oluşturacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut yapılan transferler hakkında yaptığı açıklamada, "Biz bu yıl kurduğumuz takımın uzun yıllar Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ligin 6. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısının öncesinde yeşil-mavili ekibin yeni transferleri tanıtıldı. Trendyol 1. Lig'de şampiyon olmalarının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladıklarını ifade eden Turgut, "Şampiyonluk sevincimizin ardından yeni sezon planlamasına geçtik. Teknik direktör olarak büyük çoğunluğun arzu ettiği gibi İlhan Palut hocamızı takımın başına getirdik. Kadromuzdan birçok oyuncunun sözleşmesi sona ermişti. Ayrıca bazı oyuncularla devam etmeme kararı aldık. Bu bağlamda çok sayıda transfere ihtiyacımız vardı. Hocamızla yaptığımız toplantıların ardından transfer politikamızı belirledik. Amacımız yeni bir kadro kurarken geleceğin takımını da oluşturmaktı. Bizim ve hocamızın ortak kararı, takıma çok yönlü katkı sağlayacak transferler yapmaktı. Bu doğrultuda çok geniş bir futbolcu havuzu mevcuttu. Acele etmeden büyük bir sabırla transfer politikamızı uygulamaya soktuk. Çeşitli araştırmalar sonucu transfer etmeye karar verdiğimiz oyuncuların tamamını hocamızın onayını alarak gerçekleştirdik. Bize önerilen birçok futbolcuyu da hocamızın onayı olmadığı için transfer etmedik. Yönetim olarak çok iyi bir süreç geçirdik. Yönetim adına görev yapan transfer komitemiz, hocamız büyük emek sarf etti" diye konuştu.

"Şu an Süper Lig'in en genç takımıyız"

Yapılan transferlerle ligde en genç takımı olduklarını belirten İbrahim Turgut, "Bizim önceliğimiz bilinen isimlerden ziyade geleceğimizi oluşturacak genç yetenekleri de takıma kazandırmaktı. Başarıya aç aynı zamanda dünya çapında yetenekli oldukları kabul görmüş isimlere yöneldik. Şu an Süper Ligin en genç takımıyız. Kadromuza kattığımız genç oyuncuların gelecekte Rizespor'a çok yönlü katkı sunacağına inancımız tamdır. Genç isimlerin yanına tecrübeli isimleri de kattık. Transfer sürecinde birçok kez Avrupa takımlarıyla yarıştık. Vasat oyuncuları transfer etmek kolay ama belirli seviyenin üzerindeki oyuncular mali şartlar dışında farklı koşulları da önemsiyor. Bu arada belirtmek isterim ki transfer etmek istediğimiz 5-6 oyuncu için uzun uğraşlar verdik. Parasal olarak anlaştığımız halde bazı oyuncuların transferi sosyal yaşam koşulları nedeniyle gerçekleşmedi. Bilinmesini isteriz ki futbol şehri olmak için bu handikapları birlikte aşmamız gerek" şeklinde konuştu.

"Biz bu yıl kurduğumuz takımın uzun yıllar Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inanıyoruz"

Kurulan kadronun Rizespor'da kemik kadro olacağını inandıklarını söyleyen Başkan Turgut, "Geride bıraktığımız 5 haftalık süreçte takımımızın göstermiş olduğu performans bizleri mutlu etmektedir. Biz bu yıl kurduğumuz takımın uzun yıllar Rizespor'a iskelet kadro oluşturacağına inanıyoruz. Takımımızın sahada ki duruşu, mücadelesi futbol severlerin beğenisini kazanmıştır. Bu beğeni ciddi sayıdaki Rizelilerin yıllar sonra yeniden heyecan duymaya başlamalarını sağlamıştır. Çok sayıda oyuncumuzun takıma geç katılması nedeniyle biraz daha zamana ihtiyaç duymaktayız. Her geçen hafta daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Şehrimize karşı üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu her dakika hatırlayarak çalışıyoruz. Bir olmaya, güçlü durmaya devam ettikçe çok önemli başarılar elde edeceğimizden şüphemiz yoktur. Şiar edindiğimiz birlik beraberliğimizi artırarak sürdürmekteyiz. Dayanışmanın oluşturduğu büyük güç ve taraftarımızın örnek desteğiyle bu yıl Süper Lige renk katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor bizim kardeş takımımız"

İbrahim Turgut son olarak yarın oynanacak Sivasspor maçı ile ilgili ise, "Sivasspor bizim kardeş takımımız. Bizim yeni sloganımız bütün takımlar kardeş takım olacak Rizespor'a inşallah. Dostça bir mücadele olsun. Hak eden, iyi oynayan kazansın. Elbette ki Rizespor'un galibiyeti bizim için önemli ama bundan daha önemli şeyde dostça, kardeşçe oynanmasını istiyoruz" dedi. - RİZE