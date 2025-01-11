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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla yendi. Maçta Ghezzal'ın penaltı golü ve Diack'ın kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu.

Stat: Mersin

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 59 Cemali Sertel), Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Rivas), Diack (Dk. 59 Görkem Sağlam), Boutobba, Rui Pedro (Dk. 69 Massanga), Fernandes, Aboubakar (Dk. 69 Strandberg)

Çaykur Rizespor : Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 79 Hojer), Mithat Pala, Hadziahmetovic (Dk. 75 Buljubasic), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola, Sowe (Dk. 90+2 Jurecka)

Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine), Dk. 63 Ghezzal (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor ), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 61 Calvo, Dk. 90+2 Kilama, Dk. 90+5 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor ), Dk. 69 Mithat Pala, Dk. 90+4 Papanikolaou (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada sağ kanattaki Boutobba, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Aboubakar'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere çeldi.

53. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında arka direkteki Sowe, topu penaltı noktasına indirdi. Bu bölümdeki Ghezzal'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.

61. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında Varesanovic, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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