Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u Maçta 2-1 Önde Bitirdi

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u Maçta 2-1 Önde Bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın ilk yarısı konuk ekip Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İstanbul'da gerçekleşen maçta Antalyaspor taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Van de Streek, Hasan Yakub İlçin (Dk. 27 Ceesay), Safuri, Storm, Boli

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut, Jurecka

Goller: Dk. 4 Rak Sakyi, Dk. 9 Jurecka (Çaykur Rizespor ), Dk. 13 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 21 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Karadeniz ekibi öne geçti. Laçi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından ağlara gönderdi: 0-1

9. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor hücumundan kapılan topla gelişen ani atakta rakip yarı sahasına giren Emrecan Bulut, Jurecka'ya pas verdi. Bu oyuncu, ceza alanı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-2

13. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Van de Streek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner Dikmen, ceza alanına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fofana'nın solundan filelere gitti: 1-2

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

Bu arada, Antalyaspor taraftarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar tribünde üzerinde "Özgür Filistin" yazısı bulunan Filistin bayrağı açtı. Ayrıca tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Özgür Filistin" pankartları asıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
