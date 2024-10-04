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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Jurecka ve Alikulov'un golleri ile öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ceza sahası içinde Veysel'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Varesanovic ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jurecka'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

45. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında Alikulov kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mosci, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Akintola, Emrecan, Jurecka

Yedekler: Tarık Çetin, Sowe, Olawoyin, Anıl Yaşar, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Pric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Petrusenko, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio

Yedekler: Gerxhaliu, Soner Dikmen, Safuri, Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Jouza

Goller: Jurecka (dk. 38), Alikulov (dk. 45) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Papanikolaou, Akintola, Emrecan (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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