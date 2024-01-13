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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Mosci attı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Hojer, Mosci, Emirhan, Taha, Benhur (Dk. 74 Eray), Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Olawoyin, Mithat (Dk. 90+1 Anıl), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich.

ADANA DEMİRSPOR: Shahruddin - Cisse, Gravillon, Semih, Abdurrahim (Dk.87 İzzet), Edoard (Dk. 45 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), İsmail, Yusuf (Dk. 45 Yusuf), Akintola, Emre.

GOL: Dk. 54 Mosci (Çaykur Rizespor )

SARI KART: Mithat (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

26'ncı dakikada Adana Demirsporlu oyuncu Emre'nin sağ kanattan ceza sahası içerisinde havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

32'nci dakikada Emre'nin ayak içi derinleme pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Akıntola'nın şutu kalenin sağından dışarı çıktı.

37'nci dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Hojer'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

47'nci dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza sahası içerisine kadar sürüp doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Sahruddin topu dışarı çeldi.

54'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Olawoyin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Shahruddin'den oyun alanına döndö. Ceza alanıda topu önünde bulan Mosci'nin boş kaleye yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-0.

81'inci dakikada Gaich'in ceza sahası önünden dışarı çevirdiği pasında topla buluşan Shelvey'in kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci Shahruddin güçlükle çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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