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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Attila Mocsi'nin golüyle Çaykur Rizespor öne geçti.

Trendyol Süper Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan İbrahim Olawoyin, ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada Benjamin Stambouli'nin pasıyla topu önüne alan Yusuf Barasi'nin ceza sahası içine kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

52. dakikada Adalfo Gaich'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada sol çaprazdan Martin Minchev'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin'in vuruşunda kaleci Muhammedaliyev çeldiği topu alan Attila Mocsi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

81. dakikada gelişen Adolfo Gaich'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Jonjo Shelvey'in vuruşunda kaleci Muhammedaliyev topu kornere çeldi.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90), İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey (Oscar Pinchi dk. 83), Benhur Keser (Eray Korkmaz dk. 73), Adolfo Gaich, Martin Minchev (Altin Zeqiri dk. 73)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Dal Varesanovic, Gustavo Sauer, Mame For Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Şahruddin Muhammedaliyev, Abdurrahim Dursun (İzzet Çelik dk. 87), Pape Cisse, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Andrew Gravillon, Edouard Michut (Jovan Manev dk. 46), Babajide Akintola, Benjamin Stambouli (Nani dk. 79), Yusuf Erdoğan (Yusuf Barasi dk. 46), Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Mustafa Kapı, Arber Zeneli, Dorukhan Toköz

Teknik Direktör: Serkan Damla

Gol: Attila Mocsi (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Mithat Pala (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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