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Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı

Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladı. Abdülkadir Ömür, Rize'ye gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.

İngiliz ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen Abdülkadir Ömür'ün, Çaykur Didi Stadı'nı gezdiği aktarıldı.

"İnşallah katkı sağlamayı başarırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Ömür, Rize'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor, iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkarmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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