Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
İki teknik direktör de maç sonu birbirine demediğini bırakmadı

Çaycumaspor, Mavi Şimşekspor'u 5-0'la Geçti

Çaycumaspor, Mavi Şimşekspor'u 5-0'la Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumaspor, Mavi Şimşekspor'u 5-0'lık skorla yenerek galibiyetini kutladı. Çaycumaspor bu zaferle 24 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11.'inci haftasında Çaycumaspor deplasmanda Mavi Şimşekspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Çaycumaspor rakibini 5-0'lık skorla sahadan galip gelerek ayrılan takım oldu.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumaspor, Kilimli Stadyumunda Mavi Şimşekspor takımı ile karşı karşıya geldi.

Ferdi Tatoğlu, Okan Karakök ve Melih Özcan hakem triyosunun yönettiği karşılaşmada adeta gol yağmuru yaşandı. Maçın gözlemcisi ise Şahin Doğan oldu. Geçtiğimiz hafta Ayiçispor takımının ligen çekilmesiyle Çaycumaspor bu karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan taraf olmuştu. 11.'inci haftada ise Çaycumaspor galibiyet için sahaya çıktı.

Takım Teknik Hocası Suat Kerçin'in geçtiğimiz haftalarda aldığı 2 maçlık cezasının ardından Suat Kerçin, takımın başında sahaya çıktı. Kerçin'in öğrencileri de sahaya galibyetle çıkan takım oldu.

Mavi Şimşekspor ise sahada iyi bir mücadele etse de aradığı şansı da bulamadı. Çaycumaspor takımından Barış Turan ve Onur Kapsız 1'er gol attı. Yine Çaycumaspor takımından Hakan Arslantürk ise Mavi Şimşekspor kalesine 3 gol atan isim oldu. Mücadele sonunda skor 5-0 olarak tamamlandı. Bu galibyetin ardından Çaycumaspor puanını 24'e yükseltti ve 4.üncü sıraya yerleşti. 6.'incı sıraya yerleşen Mavi Şimşeksporun puanı da 17 oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Takımı aylar sonra bir ilki başardı!
img

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
img

TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.