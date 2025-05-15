Castrol Ford Team Türkiye, Portekiz Rallisi'ne Hazır

Castrol Ford Team Türkiye, Portekiz Rallisi'ne Hazır
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Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rallisi'nden elde ettiği başarıların ardından Portekiz Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Genç pilot Ali Türkkan ve yardımcı pilot Oytun Albayrak, Türkiye'yi temsil edecek ve zirveye yakın sonuçlar hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rallisi'nin ardından sezonun ikinci durağı olan Portekiz Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Sezonun ilk yarışı olan İsveç Rallisi'nde zorlu kar ve buz koşullarına rağmen WRC3 kategorisinde üçüncü, Junior WRC'de ise dördüncü sırayı elde eden Türkkan-Albayrak ikilisi, ralli dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan Portekiz Rallisi'nde zirveye daha da yakın bir sonuç hedefliyor.

2025 Dünya Ralli Şampiyonası'na iddialı bir giriş yapan Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rallisi'nin ardından sezonun ikinci durağı olan Portekiz Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Genç ve yetenekli pilot Ali Türkkan ile yardımcı pilotu Oytun Albayrak, 17-18 Mayıs tarihleri arasında Porto merkezli etaplarda koşulacak rallide Türkiye'yi temsil edecek.

2025 Şubat ayında koşulan sezonun ilk yarışı İsveç Rallisi'nde zorlu kar ve buz koşullarında ilk kez yarışmalarına rağmen WRC3 kategorisinde üçüncü, Junior WRC'de ise dördüncü sırayı elde eden Türkkan-Albayrak ikilisi, ralli dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan Portekiz Rallisi'nde zirveye daha da yakın bir sonuç hedefliyor. Özellikle son etap olan Powerstage'i kazanarak ekstra puan elde ettikleri İsveç performansı, takımın sezon genelinde stratejik yaklaşımının bir örneği olarak ön plana çıkıyor.

Ali Türkkan, bu yarışa ilk kez katılıyor olsa da toprak zemine olan adaptasyonuyla Portekiz etaplarında daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Rallinin en dikkat çekici etaplarından biri olan ve ralli tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği meşhur Fafe sıçrama noktası da dahil olmak üzere Porto çevresindeki etaplar, pilotlar için hem teknik hem de fiziksel olarak büyük bir sınav olacak.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, "Uzun soluklu bir şampiyonada hız kadar strateji de belirleyici. İsveç'te ilk kez yarışmamıza rağmen değerli puanlar kazandık. Portekiz'de de benzer bir istikrarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Ralli sporunda Türk bir ekip olarak ilk Dünya Şampiyonluğu hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.

Takım, Junior WRC'de yarışan sayılı ekiplerden biri olarak, bugüne kadar Türk ralli tarihinde kazanılmamış uluslararası başarıları hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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