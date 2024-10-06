Carlos Mane, Süper Lig'deki İlk Golünü Attı
Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta takımının tek golünü atarak ilk golünü kaydetti. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki ilk golünü attı.
Süper Ligin 8 haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk lan Kayserispor; sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı müsabakada takımın golünü Carlos Mane kaydetti. Karşılaşmaya on birde başlayan Carlos Mane, 32. dakikada Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara gönderdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Carlos Mane ikinci yarının 68. dakikada yerini Mehmet Eray Özbek'e bıraktı.
Bu sezon oynanan 7 maçın 5'inde forma giyen Carlos Mane 1 gol kaydetti. - KAYSERİ