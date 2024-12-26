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Real Madrid'de Ancelotti gidiyor: Arda Güler'in yeni hocası belli gibi

Real Madrid'de Ancelotti gidiyor: Arda Güler'in yeni hocası belli gibi
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Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanırken, İtalyan çalıştırıcının yerine gelecek ismin Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve futbolculuğu döneminde İspanyol devinde de forma giyen Xabi Alonso'nun getirileceği iddia edildi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de, sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması beklenirken teknik direktör değişikliğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ANCELOTTI'NIN YERİNE ALONSO GELECEK

Devinde kulüpte, gelecek sezon için teknik direktör değişikliğine gitme planları yaparken İspanyol basınından Ancelotti'nin yerine dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Real Madrid'in ana hedefi formasını da giyen Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek. Bu teknik direktör değişikliğinin gerçekleşmesi halinde milli oyuncumuz Arda Güler'in yeni teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso olacak.

ANCELOTTI'YE DE ROMA TALİP

Carlo Ancelotti'ye ise şimdiden Roma'nın ilgisi olduğu belirtildi. İtalyan devi, Real Madrid'den sonra emekli olacağı yönündeki söylentilerine rağmen Ancelotti'ye, onu motive edecek bir proje sunarak ikna etmek istiyor.

REAL MADRID'İN DURUMU

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon La Liga'da oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puan topladı ve kendisine 2. sırada yer buldu. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 galibiyt ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanla 20. sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 7'si ilk 11 olmak üzere 21 maçta sırtına geçirdi. Arda, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan milli yıldız, La Liga'da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç yeteneğin İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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