Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe Maçı Sonrası Açıklamalar
Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. DHA FEED2 üzerinden canlı olarak yayınlanan bu açıklamalarda Gümüşdağ, maçın değerlendirmesi ve gelecek planları hakkında bilgiler verdi. Taraftarların ve medyanın dikkatle takip ettiği bu olay, futbol camiasında geniş yankı uyandıracak.
Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarını DHA FEED2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor