Canlı anlatım: Dev maçta ilk gol geldi
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yendi.
  • Galatasaray'ın golünü 9. dakikada Lemina attı.
  • Lemina'nın golü, Gabriel Sara'nın kornerinden Victor Osimhen'in pasıyla geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.

Liverpool : Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

CANLI ANLATIM:

19' Hızlı geliştirdiğimiz atakta Victor Osimhen sağ kanattan ortaya dönmek istedi. Ancak ceza sahası içerisinde hiçbir futbolcumuz yok

17' HARİKASIN UĞURCAN ÇAKIR! Liverpool, sağ kanatta kullandığı taç sonrası iyi paslaşmalar yaparak sol çaprazdaki Wirtz'i topla buluşturdu. Wirtz'in sol çaprazdan şutunu Uğurcan Çakır çeldi.

15' Liverpool kendi yarı alanında sıkıştı. Defansta boşluklar bulmaya çalışıyorlar

13' AZ FARKLA! Noa Lang'ın sağ kanattan ortasını Van Dijk kafası ile uzaklaştırmaya çalıştı. Jakobs, kendisinde kalan topu tekrar içeriye doğru ortaladı. Osimhen'in yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

10' Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan Osimhen'in pasıyla ceza sahasına girdi. Orta alana çevrilmek istenen topu Van Dijk ayak koyarak topu takımına kazandırdı.

9' Lemina, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

8' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Liverpool karşısında 1-0 öne geçiyoruz.

5' Sol kanattan gelmek isteyen Ekitike'ye, Davinson Sanchez ayak koydu.

4' Kalemizde üst üste pozisyonlar veriyoruz.

2' Temsilcimizde Lemina'nın nir anlık pas atağında Szoboszlai araya girerek şutunu çıkarttı. Top kalenin sağından dışarı çıktı.

1' İlk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. Salah'ın sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Ancak Jakobs topun içeriye çevrilmesine izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.

