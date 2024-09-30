Canlı anlatım! Kıran kırana maçta çok net gol kaçtı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu oluyor. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Kargın oturuyor. Müsabaka, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Sezona transfer yasağıyla başlayan sarı kırmızılı takım ise ligde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, puan tablosunda 17.sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

CANLI ANLATIM

22' ÇOK NET KAÇTI! Cher Ndour'un derin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Muçi hedefi bulamadı.

22' Kayserispor kulübesine de bir sarı kart çıktı.

22' Kayserispor'da Baran Gezek, Rafa Silva'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

19' Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

17' Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Aylton Boa Morte'nin şutu kalecinin kucağına gitti.

16' Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Rafa Silva'nın kafası dışarı gitti.

9' Rashica sağ kanattan getirdiği topu içeri çevirdi. Rafa'nın pasında Gedson topla buluştu. Gedson'un şutu savunmadan döndü.

7' Mehdi Bourabia kendi sahasından topu sürerek getirdi. Uzaktan çektiği şut Paulista'dan sekip Mert'e gitti.

1' İlk düdük çaldı.