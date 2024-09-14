Canlı anlatım! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı golle başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadeleyi Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe
CANLI ANLATIM
3' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
3' GOL! Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor
1' İlk düdük çaldı.
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Sıcak Gelişme:
RAMS Park'ta ilk düdük çaldı! Galatasaray-Ç. Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.