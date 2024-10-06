Üye Girişi
Haberler

Canlı Anlatım: RAMS Park'ta ilk gol geldi

Canlı Anlatım: RAMS Park'ta ilk gol geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 önde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

CANLI ANLATIM

28' GOL! Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Yunus Akgün)

27' Barış'ın uzaklardan çektiği şutu kaleci Ertuğrul kurtardı.

24' HARİKA ŞUT! Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği sürpriz şutu kaleci kurtardı.

23' Lima'nın savunma arkasına gönderdiği top doğrudan Muslera'ya gitti.

22' Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşun devamında savunma arkasına atılan uzun pasta hakem ofsayt tespit etti.

15' Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci Ertuğrul güzel uzandı.

11' Oyun hakem atışıyla devam edecek.

10' Alanyaspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Mertens'in orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'a gitti.

8' Sara'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri geldi.

6' Balkovec sarı kart gördü

6' Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Yunus yerde!

5' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pasta Mertens topla buluştu. Mertens'in içeri çevirdiği top doğrudan kaleciye gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Alanya

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu?
title