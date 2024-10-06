Canlı Anlatım: RAMS Park'ta ilk gol geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

CANLI ANLATIM

28' GOL! Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Yunus Akgün)

27' Barış'ın uzaklardan çektiği şutu kaleci Ertuğrul kurtardı.

24' HARİKA ŞUT! Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği sürpriz şutu kaleci kurtardı.

23' Lima'nın savunma arkasına gönderdiği top doğrudan Muslera'ya gitti.

22' Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşun devamında savunma arkasına atılan uzun pasta hakem ofsayt tespit etti.

15' Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci Ertuğrul güzel uzandı.

11' Oyun hakem atışıyla devam edecek.

10' Alanyaspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Mertens'in orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'a gitti.

8' Sara'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri geldi.

6' Balkovec sarı kart gördü

6' Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Yunus yerde!

5' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pasta Mertens topla buluştu. Mertens'in içeri çevirdiği top doğrudan kaleciye gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.