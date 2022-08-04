Çanakkale yerel haberi: Antalya Büyükşehir'in Güreşçisi Çanakkale'de Altın Kemeri Aldı

Çanakkale'de düzenlenen Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi Mustafa Taş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş ilçesi Çanakkale Bayramiç'te bu yıl 2'incisi yapılan Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin şampiyonu, ASAT Spor Kulübü'nün güreşçisi Taş oldu. Başpehlivan Taş, altın kemerini Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı.

Böcek, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'a teşekkür ederek, "Burada muhteşem bir güzellik var. Pehlivanlarımız er meydanına çıkarak, canla başla mücadele etti. Bunun örneğini Kırkpınar'da da gördük ve altın kemeri Antalya'ya getirdik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise ikincisini düzenledikleri yağlı pehlivan güreşlerinden dolayı duyduğu heyecanı, şu sözlerle aktardı:

"Muhittin Başkan'ın Bayramiç'te olmasından dolayı tüm Bayramiçli vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Antalya ile Bayramiç kardeş belediyedir. Çok önemli desteklerini görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde kardeş şehircilik yapılıyor ama Muhittin Başkanımız bize bir 'baba' gibi sahip çıkıyor. Bayramiç halkı adına başta güreşlerin yapılmasına katkısından dolayı, her türlü desteği vermesi adına teşekkür ediyoruz."