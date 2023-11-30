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Çamelili bayan kuaförü Türkiye 3.'sü oldu

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen Türkiye National Champıon Hıjab Desıgh yarışmasında 'Türban' dalında Türkiye 3.'sü olan Çamelili bayan kuaförü kutladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen Türkiye National Champıon Hıjab Desıgh yarışmasında 'Türban' dalında Türkiye 3.'sü olan Çamelili bayan kuaförü kutladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Birsen Altın, Antalya'da düzenlenen ve toplamda 204 kuaförün katıldığı Türkiye National Champıon Hıjab Desıgh yarışmasında 'Türban' dalında Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye National Champıon Hıjab Desıgh yarışmasında kesim, türban, fantastik makyaj, topuz, gibi farklı kategorilerde toplamda 204 kuaförün katıldığını anlatan Birsen Altın, kendi kategorisi olan 'Türban' dalında da 45 yarışmacı arasında yapılan seçmelerde ilk 5'e giren kuaförlerle yarıştığını söyledi. Denizli'ye bu ödülü kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Birsen Altın, "Çameli'nde 4 yıl önce kendi işyerimi açtım. 25 yıldan bu yana bayan kuaförü olarak hizmet veriyorum. Meslek hayatımda ilk kez yarışmaya katıldım. Türban dalında katıldığım yarışmada da rakiplerimi geride bırakarak Türkiye üçüncü olarak kürsüye çıktım. Çok mutluyum. Benim için çok büyük bir heyecan ve deneyim oldu. İşimi çok seviyorum. Farklılıkları çok seviyorum" dedi.

Başkan Arslan da ziyaret etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fettah Özdemir ile birlikte işyerine gelerek kendisini tebrik ettiğini belirten Birsen Altın, "Yarışma için çok öncelerden çalışmaya başladım. Yarışmada da bana verilen yarım saatlik sürede tamamen kendime özgü tasarım olan modeli türbana uyarladım. Jüri tarafından beğenilen modelim Türkiye 3.'lüğü kazandırdı. İlçemin ve Denizli'nin ismini bu yarışmada duyurduğum için çok mutluyum gururluyum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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