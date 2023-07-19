Denizli'nin Çameli ilçesinin Yaylacık Dağı mevkiinde 21-27 Temmuz 2023 tarihlerinde 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası organize edilecek.

Çameli ilçesi "Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı" dahilinde uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Çameli 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası organizasyonu Denizli Valiliği, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Çameli Yerel Eylem Grubu, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu ve Dünya Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Organizasyona 22 ülkeden 85 sporcu katılacak. Organizasyonun başlayacağı 21 Temmuz Cuma günü, Yaylacık Dağı'nda i ve Çameli Belediyesinin yürüttüğü Çameli Hava Sporları Merkezi projesinin lansmanı gerçekleştirilecek. Yaylacık Dağı'nda mevcut altyapının iyileştirilerek, etkinlik alanının dönüştürüldüğü proje ile Çameli'ye uluslararası standartlarda yamaç paraşütü pist alanının olduğu Hava Sporları Merkezi kazandırılacak. Çameli, 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası organizasyonunda, proje dahilinde düzenlenen alanlar kullanılırken yarışma süresince sporcular, Çameli Taş Konaklarda konaklayacak.

Çameli 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası organizasyonunun, Çameli'nin uluslararası yamaç paraşütü dünyasında adından söz ettirmesini sağlayacağı belirtildi. - DENİZLİ