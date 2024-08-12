Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki son maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ FIGUEIREDO AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor net pozisyonlar bulurken Muhammed Şengezer gole izin vermedi ve ardından RAMS Başakşehir, Joao Figueiredo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçirdi.

RİZESPOR'UN CEVABI GECİKMEDİ

Çaykur Rizespor'dan ise cevap gecikmedi. Ev sahibi takım 45+5'te kullanılan koşe vuruşunda Husniddin Aliqulov'un kafa golüyle skorda eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

İlk yarıda 1'er gol bulan her iki takım da ikinci 45 dakikada bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar ligin ilk haftasında puanları paylaştı.