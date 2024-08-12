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Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşan Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, karşılıklı gollerin atıldığı Rize'deki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Her iki takım da sezona 1'er puanla başlamaya razı oldu.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki son maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ FIGUEIREDO AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor net pozisyonlar bulurken Muhammed Şengezer gole izin vermedi ve ardından RAMS Başakşehir, Joao Figueiredo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçirdi.

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

RİZESPOR'UN CEVABI GECİKMEDİ

Çaykur Rizespor'dan ise cevap gecikmedi. Ev sahibi takım 45+5'te kullanılan koşe vuruşunda Husniddin Aliqulov'un kafa golüyle skorda eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

PUANLAR PAYLAŞILDI

İlk yarıda 1'er gol bulan her iki takım da ikinci 45 dakikada bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar ligin ilk haftasında puanları paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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