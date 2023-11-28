Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş'a mağlup oldu

Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş'ı konuk etti ve 82-97'lik skorla mağlup oldu.

Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş'ı konuk etti.

Basketbol Gençler Ligi B grubunda mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, ligde 6. hafta mücadelesinde Tofaş ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. Bodrumlu basketbol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada gülen taraf 82-97'lik skor ile konuk ekip Tofaş oldu.

Bodrum Spor Salonuda ki karşılaşmaya iyi başlayan ekip ev sahibi Çağdaş Bodrum Spor oldu. İlk çeyreği 27-23 önde tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, devreye 39-50'lik skorla mağlup girdi. Çağdaş Bodrum Spor, seyircisinin de desteğiyle farkı kapatmak için mücadeleci bir oyun sergilese de 3. Çeyrek 58-74 skorla tamamlandı. Son çeyrekte de mücadeleci oyununu sürdüren Çağdaş Bodrum Spor, istediği sayıları alamayınca parkeden 82-97 mağlup ayrıldı.

Basketbol Gençler Ligi'nde 7. haftayı bay geçirecek Çağdaş Bodrum Spor, 8. Hafta mücadelesinde ise deplasmanda Ted Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. - MUĞLA