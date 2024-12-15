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Çağdaş Atan: Fenerbahçe Maçında Fiziksel Zorluklar Yaşadık

Çağdaş Atan: Fenerbahçe Maçında Fiziksel Zorluklar Yaşadık
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Trendyol Süper Lig'inde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının fiziksel olarak zorlandığını ve maçta bazı önemli fırsatları değerlendiremediklerini açıkladı. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi öncesi takviye yapmayı düşündüklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, 10 kişi kaldıkları ve fiziksel olarak zorlandıkları karşılaşmada buna rağmen çok fazla pozisyon vermediklerini ama sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, kısa zaman içinde çok fazla maç oynamalarının takımını fiziksel olarak olumsuz etkilediğini belirtti.

Maça iyi başladıklarına dikkati çeken Atan, şöyle konuştu:

"Maça harika giriş yaptık, ofsayttan sayılmayan golümüz var, baskı ile başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimiz üzerinde olduğunu gördük, rakibi ortadan gelmeye zorlamaya çalıştık, çok fazla net pozisyon vermeden uzaktan bir şutla golü yedik. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı oldu. Opoku ve Deniz de gördükleri sarı kartla Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Bizim bu kadar gergin olmaya ihtiyacımız yoktu. Çünkü daha rahat taraftık, Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu. Maçı ikinci yarıya 11'e 11 taşısaydık çok fazla sıkıntı oluşturabilirdik. İkinci yarı eksik olsak da fırsatın geleceğini biliyorduk, iyi futbol oynamaya başladık ikinci yarı çok güzel de bir gol attık. Sonrasında iyi dururken, rakip çift santrfora dönünce orada 5 tane stopere döndük ama maalesef bir ortayla golü yedik. Üçüncü gol de kafa topundan geldi. Rakibe çok fazla gol pozisyonu vermeden 55 dakikayı 10 kişi oynadığımız, ilk yarıyı çok iyi oynamadığımız, ikinci yarı daha öz güvenli olduğumuz bir maçı kaybettik."

UEFA Konferans Ligi'nde 19 Aralık Perşembe günü Cercle Brugge ile çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Çağdaş Atan, "Şimdi kafayı kaldırma zamanı, perşembe günü kulübümüzü ve ülkeyi temsil edeceğimiz bir final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza devam edeceğiz. Zor bir maç olacak." dedi.

"Takviye yapmayı düşünüyoruz"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Atan, "Son idmanda kaleci Muhammed enteresan şekilde ufak sakatlık geçirdi, oyuncu sakatlığı anlamında şanssız ama kendimizi bulma performans anlamında memnun olduğum bir dönemden geçiyoruz. İnşallah Perşembe günü de bu performansı yansıtıp istediğimiz sonucu alırız. Muhammed, dün antrenmandan sonra bireysel çalışıyordu, uzandığında kaburgasının altında kas grubunda sıkıntı var, büyük bir şey değil sanırım, maça 4 gün var. Salı-Çarşamba aramıza katılır diye umuyoruz. Onur'un kalçasında sorun var, oynayıp oynamayacağını salı ya da çarşamba günü göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan son olarak, "Takviye yapmayı düşünüyoruz, takımımızı 3-4 oyuncu ile güçlendirip ikinci yarı vites arttırmak istiyoruz, 13-14 oyuncu ile dönüyoruz. Yapacağımız transferlerle ikinci yarı çok daha güçlü bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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