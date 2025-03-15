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Çağdaş Altay, 5. Kez Sivasspor Maçında Düdük Çalacak

Çağdaş Altay, 5. Kez Sivasspor Maçında Düdük Çalacak
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İstanbul bölgesi hakemi Çağdaş Altay, yarın düzenlenecek Trendyol Süper Lig maçında Sivasspor'un Hatayspor ile karşılaşmasında düdük çalacak. Altay, bu sezon Sivasspor'un 3. maçında görev yapacak.

İstanbul bölgesi hakemi Çağdaş Altay, 5. kez Sivasspor'un maçında düdük çalacak. Kırmızı-beyazlılar, yarın deplasmanda Hatayspor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor yarın saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Süper Lig'de İstanbul Bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay, Sivasspor'un 5. kez maçını yönetecek. Altay'ın düdük çaldığı müsabakalarda Sivas ekibi, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

37 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon 3. kez Sivasspor karşılaşmasında görev yapacak.

Çağdaş Altay'ın yönettiği Sivasspor maçları şöyle:

2021-2022

Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3

2023-2024

Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 3

2024-2025

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 2

2024-2025 (Türkiye Kupası)

Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 4 - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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