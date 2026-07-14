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Palandöken'de 15 Temmuz anısına buzda anma programı

Palandöken'de 15 Temmuz anısına buzda anma programı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Milli takım sporcuları ellerinde Türk bayraklarıyla buz pistine çıkarak şehitleri andı ve büyük bir Türk bayrağı açtı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Palandöken'de anlamlı bir buzda anma programı düzenlendi.

Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen ay-yıldızlı Milli Takım sporcuları, antrenörler ve gençlik spor personeli katıldı. 15 Temmuz şehitleri anısına buz pistine çıkan genç milli sporcular, ellerinde Türk bayraklarıyla anlamlı bir seremoniye imza attı. Pistte büyük bir Türk Bayrağı sporcular tarafından açıldı.

Short Track (Sürat Pateni) sporcuları, bu anlamlı günde milli birlik ve beraberlik ruhunu buz pistine taşıyarak şehitleri ve gazileri yad etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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