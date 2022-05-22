Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Haberler

Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki dördüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'ı yendi.
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki dördüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'ı yendi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada milli takım ilk periyodu 3-2, ikinci periyodu ise 10-3 önde tamamladı. Son periyotta da farkı açan milli takım, maçı 16-3 kazandı.
Milli takım 2 galibiyet, 3 yenilgiyle bu aşamayı tamamladı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor