Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Haberler

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Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki dördüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'ı yendi.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki dördüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'ı yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada milli takım ilk periyodu 3-2, ikinci periyodu ise 10-3 önde tamamladı. Son periyotta da farkı açan milli takım, maçı 16-3 kazandı.

Milli takım 2 galibiyet, 3 yenilgiyle bu aşamayı tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Buz Hokeyi, Milli, Spor, Haberler

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