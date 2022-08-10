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Büyükşehir'in raketleri üst lige yükseldi

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Büyükşehir'in raketleri üst lige yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, terfi liginde aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, terfi liginde aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, terfi liginde göstermiş olduğu performansla bir üst lig olan Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'ne çıkmaya hak kazandı. Nevşehir'de düzenlenen maçlar kıyasıya mücadelelere sahne olurken, Türkiye'nin birçok şehrinden toplam 23 takım müsabakalara katıldı. Alınan sonuçların ardından başarılarının devam edeceğini ifade eden Kulüp Antrenörü Semih Yenihayat, "Bugün hem şehrimizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Verilen mücadelenin sonuçlarını hep birlikte aldık, bundan sonraki süreçte de almaya devam edeceğiz. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nevşehir Türkiye Spor Haberler

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