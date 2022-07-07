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Büyükşehir atletizm takımlarından Türkiye Şampiyonası'ndan önemli başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir atletizm takımlarından Türkiye Şampiyonası'ndan önemli başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımları, Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı 7'nci sırada tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımları, Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı 7'nci sırada tamamladı.

Sakarya büyükşehir belediyesi kız ve erkek atletizm takımları, Denizli'de düzenlenen Kulüplerarası U16 Ligi Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 5-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada büyükşehir belediyesi kız ve erkek atletizm takımları, turnuvayı 7'nci sırada tamamladı. Kızlarda 18, Erkekler de ise 11 takımın katıldığı müsabakalarda, Emin Hatipoğlu disk atmada 2'ncilik, Yuşa Kağıt cirit atlamada 3'üncülük ve Kerem Endamlı 300 metre engelli ile üç adım atlama branşında 4'üncülük elde etti. Zorlu geçen müsabakalarda kızlar kategorisinde Neşe Nur Uçan üç adım atlamada 4'üncü olurken, Aslı Baran cirit atmada 4'üncü ve Begüm Efe 100 metrede 4'üncü oldu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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