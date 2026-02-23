Haberler

Büyük sürpriz! Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe, ligde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante ve Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba ve Talisca yer alıyor.
  • Kasımpaşa'nın ilk 11'inde Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak ve Cenk yer alıyor.
  • Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maç Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00' DE

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.

